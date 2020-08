Poliomielita a reaparut in Sudan, la doar 3 zile dupa ce OMS a declarat aceasta boala eradicata in Africa

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat marti faptul ca pe continentul african "nu mai exista poliovirus salbatic", la patru ani dupa aparitia ultimelor cazuri in nord-estul Nigeriei, o regiune devastata de un conflict impotriva jihadistior din Boko Haram, relateaza AFP."Multumita eforturilor depuse de guverne, personalul medical si comunitati, peste 1,8 milioane de copii au fost salvati" de aceasta boala, isi exprima OMS satisfactia, intr-un comunicat publicat inaintea acestei reuniuni istorice, o etapa cruciala in eradicarea mondiala a acestei maladii.La anuntul oficial, prin videoconferinta, incepand de la ora 15.00 GMT (18.00, ora Romainiei), urmeaza sa fie prezenti directorul general al OMS, etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, directoarea regionala pentru Africa Matshidiso Moeti, miliardarii si filantropii nigerian Aliko Dangote si american Bill Gates "Este o victorie formidabila, o eliberare", declara pentru AFP dr. Tunji Funsho de la Comitetul Polio Nigeria si Asociatia Rotary International."Au trecut peste 30 de ani de cand am lansat aceasta provocare. Sa spun ca sunt fericit este un eufemism", isi exprima satisfactia medicul nigerian, care si-a consacrat viata acestei cauze.Provocata de "poliovirusul salbatic" (PVS), poliomielita este o boala infectioasa acuta si contagioasa care afecteaza in principal copiii, atacand maduva coloanei vertebrale si care poate cauza o paralizie ireversibila.Poliomielita era endimica peste tot in lume, pana la descoperirea unui vaccin, in anii '50.Cele mai bogate tari au avut un acces rapid la vaccin, insa Asia si Africa au ramas mult timp focare importante de infectie.In 1988, OMS inregistra 350.000 de cazuri in lume, iar in 1996 inregistra peste 70.000 de cazuri numai in Africa.Insa, in urma unei constientizari colective rare si unor importante eforturi financiare (19 miliarde de dolari in 30 de ani), doar doua tari din lume mai inregistreaza in prezent contaminari cu "poliovirusul salbatic", si anume Afganistanul - 29 de cazuri in 2020 - si Pakistanul (58 de cazuri).