Povestea emotionanta a batranei de 76 de ani care traieste singura intr-un catun izolat din Apuseni. Tanti Fica are o pensie de doar 15 lei

Sotul ei a murit in urma cu sapte ani. El avea pensie de 30 de lei, iar vaduvei i-a ramas jumatate din aceasta suma, pensie de urmas. Jurj Fica, sau "Tanti Fica", nu are copii sau nepoti si, astfel, nu are la cine sa ceara ajutor in caz de nevoie. Femeia locuieste singura in catunul Fantanele din comuna Ceru Bacainti, la aproape 10 kilometri de centrul comunei. Accesul pana la locuinta acesteia se face doar cu o masina de teren, plus o urcare pe deal de circa o jumatate de ora. Pe timpul verii, mai are un vecin care sta cu animalele in zona, dar iarna este singura in varful de deal din Apuseni.Tanti Fica are o vaca, un cal si cateva gaini. Accesul dificil face ca nici postasul sa nu urce in fiecare luna pentru a-i duce pensia. Situatia ei a fost prezentata de cei de la emisiunea "Izolati in Romania", care urmeaza sa o ajute periodic. De asemenea, un tanar din Alba Iulia a initiat o campanie de sprijin si a creat un grup de Facebook denumit " Ajutor pentru tanti Fica ". In catunul Fantanele mai traiesc doar patrui persoane, casele fiind la distanta mare unele de altele.Potrivit acestuia, femeia are nevoie urgenta de alimente de baza (ulei, faina, zafar), de o soba noua si de plata facturilor pentru curent electric si telefonul mobil. Tanti Fica a primit un telefon ca sa poata suna atunci cand are nevoie.Comuna Ceru Bacainti este cea mai mica din Alba din punct de vedere a numarului populatiei. 235 de suflete mai traiesc aici, dupa ce in ultimii 20 de ani s-a manifestat un puternic proces de depopulare.Locuinte izolate din comuna Ceru BacaintiLocalitatea este amplasata pe versantii sudici ai Muntilor Apuseni, intr-un cadrul naturla deosebit si are in componenta 10 sate si catune. Viezuri este cel mai indepartat sat, la 15 kilometri de centrul comunei, respectiv la peste 1.000 de metri altitudine, si are doar 6 locuitori. Densitatea populatiei este de aproximativ 4 locuitori pe un kilometru patrat.Evolutia demografica negativa a fost accentuata de plecarile masive ale tinerilor din sat, care au ales fie comunele invecinate, fie orase cum ar fi Cugir, Alba Iulia sau Orastie. In localitate nu exista nicio investitie care sa ofere locuri de munca. Oamenii traiesc din agricultura si din cresterea animalelor.