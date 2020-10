FOTO Povestea emotionanta a unui baiat orfan de mama, crescut doar de tatal care mai are in grija si o batrana: "Emil nu are jucarii. Tot ce isi doreste sunt niste haine groase"

Pe site-ul asociatiei a fost demarata o campanie de strangere de fonduri cu ajutorul carora casa in care locuieste Emil impreuna cu tatal sau si cu bunica sa fie renovata. Fondurile necesare cazului sunt de 5.720 de euro, iar pana miercuri, 14 octombrie 2020, la ora 10.00 a fost adunata aproape 80 la suta din suma, fiind incepute deja lucrarile de renovare a casei.Intr-un mesaj postat pe site-ul Asociatiei Speranta pentru Romania , tatal lui Emil a prezentat cazul aratand ca baiatul, care doarme in prezent in aceeasi camera cu tatal si cu bunica, are nevoie de o camera a lui. De asemenea, tatal copilului a spus ca baiatul nu isi doreste altceva decat haine si incaltaminte, astfel incat sa nu ii fie rusine cand merge la scoala. Mesajul integral al tatalui lui Emil:Cei care doresc sa il ajute pe Emil prin intermediul Asociatiei Speranta pentru Romania o pot face in conturile bancare deschise la BCR Raiffeisen Bank, ING BRD , CEC BANK si Banca Transilvania Denumire: Asociatia umanitara,, SPRO (Speranta pentru Romania)". CUI: 41026636BCRIN LEI: RO16RNCB0015163548220001IN EURO: RO59RNCB0015163548220003COD SWIFT: RNCBROBUBanca TransilvaniaIN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601COD SWIFT: BTRLRO22ING BankIN LEI: RO61INGB0000999909241779IN EURO: RO84INGB0000999909241850COD SWIFT: INGBROBUBRDLEI: RO34BRDE020SV83172010200EUR: RO17BRDE020SV83172350200COD SWIFT: BRDEROBURAIFFEISEN BANKLEI: RO79RZBR0000060021092494EUR: RO83RZBR0000060021092519COD SWIFT: RZBRROBUCEC BANKLEI: RO17CECEB00030RON0604187EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211COD SWIFT: CECEROBUDetalii suplimentare la telefonul: 0771.368.209