Povestea lui Traian Berbeceanu, superpolitistul care care a trimis sute de interlopi la puscarie

Era poreclit "comisarul Cattani" si devenise un erou. Era adulat de colegi si jurnalisti si, in egala masura, urat de infractori. Chiar daca avea ca si competenta cele trei judete, "victimele" sale erau din toata tara.Traian Berbeceanu (52 ani) a condus Brigada de Combatare a Criminalitatii Organizate Alba Iulia in perioada 2005 - 2013. A lucrat in Politie timp de 25 de ani, pana la pensionare, in anul 2018.Cat timp a fost seful BCCO Alba Iulia a coordonat zeci de anchete cu infractori inculpati pentru toata gama de infractiuni din domeniul criminalitatii organizate. In 2007, a primit distinctia de politist al anului, alaturi de Brigada care isi avea sediul la Alba Iulia. In anii care au urmat, BCCO Alba Iulia a fost considerata cea mai puternica si mai profesionista dintre structurile similare din tara. Berbeceanu soca si prin modul in care se imbraca. Vestimentatia sa era departe de cea a unui "superpolitist" si aducea mai degraba cu cea a infractorilor pe care in trimitea dupa gratii. Era printre putinii politisti, daca nu singurul, cu cercel in ureche.Distinctia de "politist al anului" a fost acordata pentru destructurarea unei grupari specializate in furt de fier vechi din judetul Hunedoara, denumita "Hidra". Un numar de 49 de persoane au fost atunci trimise in judecata pentru activitati de furt de fier vechi in valoare de milioane de euro din zona industriala a municipiului Hunedoara. Cauza a fost trimisa in instanta in 2007 si s-a judecat mai bine de 10 ani doar pe fond. Pedepsele cu executare aplicate inculpatilor de instanta de fond au ajuns la un total de 120 de ani de puscarie. Pe langa ei, alti aproape 30 de indivizi au primit pedepse de inchisoare cu suspendare.Infractiunile pe care le-au savarsit acopera, aproape, intreg Codul Penal. De la tentativa de omor , constituire de grup infractional organizat, pana la furt calificat sau dare de mita, toate se regasesc in dosarul "Hidra". Ancheta in acest caz a inceput in 2006, fiind coordonata de Berbeceanu si procurorul sef al DIICOT - Sibiu pe atunci, Laura Codruta Kovesi , caz care le-a adus notorietate celor doi. Prejudiciul a fost stabilit la 12,5 milioane de lei. Curtea de Apel Cluj-Napoca a desfiintat in 2019 hotararea instantei de fond si, astfel, dosarul a revenit in rejudecare la Tribunalul Bistrita-Nasaud.Odata cu dosarul "Hidra", comisarul sef Traian Berbeceanu s-a remarcat prin actiuni in forta si prin anihiliarea unor grupari infractionale cu zeci de inculpati. Printre "victimele" sale se numara si fostul sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, condamnat la inchisoare cu suspendare. Acesta a fost trimis in judecata in 2011 impreuna cu alti 30 de inculpati in dosarul "Utilaje furate din UE" cu un prejudiciu estimat la peste 4 milioane de euro. In CV-ul comisarului sef de la BCCO Alba mai sunt multe grupari de trafic de droguri etnobotanice , dar si de retete medicale false. In prima parte a anului 2013, peste 30 de persoane din Hunedoara si din Timis au fost audiate, iar o parte retinute, in dosarul retetelor false cu prejuduciu de 3,3 milioane de lei. Principalii inculpati au fost medici oncologi si farmacisti din Hunedoara."Clanul "Lenis" a fost anihilat de procurori DIICOT si politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia in anul 2009. Denumirea gruparii provine de la clubul de noapte "Lenis" din Sibiu unde obisnuiau sa se adune interlopii si sa puna la cale loviturile. In 2008, a in urma unui scandal , clubul a fost incendiat cu un cocktail Molotov. Infractorii au obtinut peste 180.000 de euro din rascumparile platite de doua familii de oameni de afaceri pentru copiii lor, care au fost rapiti.27 de inculpati au fost condamnati la un total de 150 de ani de inchisoare. 19 au primit pedepse cu executare, cea mai mare fiind de 15 ani dupa gratii, iar opt au scapat cu condamnari cu suspendare. Inculpatii au mai fost obligati sa plateasca peste 400.000 de euro reprezentand despagubiri morale, daune materiale si cheltuieli de judecata. In aceasta cauza a fost judecat si Marius Craciun, zis "Striparu", unul dintre "locotenentii" interlopului Ion Clamparu. Striparu a fost condamnat la 8 ani de inchisoare. In total, barbatul a primit 37 de ani de inchisoare pentru 15 fapte, dar pedeapsa finala a fost cea mai mare condamnare (7 ani) majorata de instanta cu 1 an.O alta actiune de rasunet a superpolitistului Traian Berbeceanu a fost dosarul "Spuma si Bibanu". Printre inculpatii cercetati si judecati in aceasta cauza se numara si un fost sef al Politiei municipiului Deva, acuzat de favorizarea infractorului si sprijinirea unui grup infractional. Judecata a fost finalizata in martie 2013 cu condamnarea inculpatilor. Acestia au fost acuzati de savarsirea, in perioada 2003-2004, de fapte cu violenta , constituire de grup infractional organizat, santaj, inselaciune , favorizarea infractorului si ultraj contra bunelor moravuri.Un alt dosar important instrumentat de BCCO Alba Iulia a fost cel al retelei de camatarie din judetul Sibiu, in care a fost inculpat alaturi de alte 13 persoane si un notar. Membrii gruparii dadeau bani cu imprumut, cu dobanzi foarte mari, imprumuturi garantate cu terenuri sau case. Dobanzile erau impuse prin contracte notariale, iar prejudiciul in dosar a depasit 1 milion de euro.Tot din Sibiu, un dosar cu rasunet a fost cel al clanului "Tamplaru", specializat, de asemenea, in santaje si infractiuni cu mare violenta finalizat cu condamnari rasunatoare. Curtea de Apel Craiova i-a condamnat in 2012, la un total de 73 de ani de inchisoare pe noua membri ai gruparii acuzati de tentativa de omor, trafic de persoane, constituirea unui grup infractional organizat, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice, santaj si distrugere.Traian Berbeceanu s-a implicat activ si in cercetarea unor dosare privind contrabanda cu tigari. Operatiunea "Trabucul lui Mos Craciun" a inregistrat o premiera pentru instantele de judecata. La Curtea de Apel Alba Iulia au fost adusi in fata judecatorului 62 de inculpati, cel mai mare numar de inculpati retinuti prezentati instantei intr-un singur dosar. Actiunea coordonata de politistii de la Brigada de Criminalitate Organizata Alba Iulia si procurorii DIICOT Hunedoara a vizat destructurarea a sapte grupari infractionale organizate, specializate in contrabanda cu tigari si alcool din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria si Turcia, precum si comercializarea ilegala a produselor. Prejudiciul estimat era de aproximativ 2,5 milioane de lei.Berbeceanu se remarca prin actiuni in forta, astfel incat structura BCCO Alba Iulia avea cele mai bune rezultate din tara. Statistica ultimului an de activitate intensa (2012) arata astfel: 1.134 de infractiuni solutionate, 644 de inculpati cercetati, 221 de persoane arestate si mai multe grupari infractionale destructurate. Cariera fulminanta a acestuia a fost intrerupta brusc in septembrie 2013, cand sefii DIICOT Alba Iulia cu care intrase in conflict i-au fabricat un dosar penal. Atat el, cat si procurorii care l-au acuzat au fost trimisi in judecata. Berbeceanu a fost achitat, iar anchetatorii sai au primit condamnari la inchisoare cu executare la prima instanta. Dosarul este suspendat ca urmare a unei sesizari a completului de la ICCJ, transmisa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.In decembrie 2019, Traian Berbeceanu a devenit sef de cabinet al ministrului Afecerilor Interne, Marcel Vela , iar in iunie 2020 s-a inscris in Partidul National Liberal. A candidat pe listele de consilieri judeteni in judetul Hunedoara, din partea PNL , insa odata cu numirea in functia de prefect al Capitalei, va renunta la mandatul obtinut in Consiliul Judetean.