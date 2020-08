Povestea medicului israelian mutat la Ploiesti ca sa trateze pacienti cu COVID-19. Marturiile dureroase de la ATI

In luna iulie, cand au aflat ca sectia ATI dedicata pacientilor COVID-19 din Ploiesti se confrunta cu deficit de personal, Amin Zahra si un coleg al sau, medici rezidenti la Spitalul Judetean Timisoara, s-au oferit voluntari sa mearga la Ploiesti."Am ajuns la Ploiesti in iulie pentru o perioada de doua saptamani, apoi a fost tot lipsa de personal si am ramas. A fost cerere si ne-am oferit noi. Eu si cu inca un coleg. Nu stiam ce ne asteapta acolo, nu stiam cum e. Stiam ca exista o sectie ATI, apoi am aflat ca au si TIR-ul ATI (n.r. o unitate mobila de anestezie si terapie intensiva). Am fost primii care am deschis TIR-ul. Nu stiam cum o sa fie, era si un deficit de personal. Ne sunau din toate partile ca nu sunt locuri. Sectia avea o capacitate de 12 paturi si era ocupata. Dupa ce s-a deschis TIR-ul, in doua ore am avut deja cinci pacienti", povesteste Amin Zahra intr-o romana perfecta invatata in cei 10 ani de sedere in Romania "de la oameni". "Eu am facut facultatea in engleza. Nu am urmat cursuri de limba romana, dar mi-am dat interesul si am invatat de la oameni", mai spune medicul.Amin Zahra a mai povestit, pentru ziare.com, situatiile cu care s-a confruntat la ATI. Medicul spune ca una din marile probleme ale COVID-19 este aceea ca are o evolutie imprevizibila., a aratat tanarul medic.Amin Zahra a mai explicat ca lucreaza in garzi de cate 24 de ore, avand ture in care chiar si patru pacienti au pierdut lupta cu virusul. "Daca avem trei, patru decese din 20 de pacienti este o rata mare. Am avut si opt internari intr-o garda, ceea ce pentru ATI este mult", a mai povestit rezidentul.Medicul ATI a aratat ca sunt pacienti care au boli asociate, dar fara agravarea starii de sanatate ar mai putea trai multi ani., a mai explicat Amin Zahra.Tanarul medic a dat exemplul unui taximetrist de 54 de ani care a ajuns la ATI pe picioarele lui si nu parea sa aiba probleme mari. Totusi, a murit., a aratat medicul, care a dat si exemplul unei farmaciste de 49 de ani care avea doar un astm, dar a ajuns intubata., a mai aratat Amin Zahra.