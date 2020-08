Presedintele Mitsubishi demisioneaza de la conducerea companiei din motive de sanatate

Un veteran al conglomeratului Mitsubishi, Masuko s-a alaturat producatorului auto nipon in 2004 si a devenit presedinte in 2007. El a supervizat crearea parteneriatului intre Mitsubishi si Nissan in 2016, o tranzactie in urma careia Nissan a devenit actionar majoritar al companiei. Ulterior, Mitsubishi a devenit membru al aliantei Renault - Nissan.Osamu Masuko va ramane la Mitsubishi in functia de consilier special, a anuntat compania.Din cauza declinului vanzarilor pe plan global, ca efect al pandemiei de coronavirus (COVID-19), toti cei trei parteneri de alianta se confrunta cu pierderi.In mai, Renault, Nissan si Mitsubishi au anuntat un noul model de cooperare in afaceri, pentru reducerea costurilor, sporirea competitivitatii si profitabilitatii, conform unei noi scheme a aliantei.Partenerii din cadrul aliantei utilizeaza schema leader-follower pentru a spori eficienta si competitivitatea produselor si tehnologiilor, iar aproape 50% din modele vor fi dezvoltate si produse in conformitate cu schema leader-follower pana in 2025.Producatorii auto vor sa-si scada costurile, impartind mai sistematic productia lor. Investitiile per model vor fi reduse cu pana la 40% pentru vehiculele incluse in noua schema.Intr-o declaratie comuna, Renault, Nissan si Mitsubishi au anuntat ca fiecare membru este de referinta pentru regiuni, actionand ca o poarta de acces si ca un mecanism de sprijin pentru competitivitatea tuturor partenerilor. Astfel, Nissan va fi lider in unele regiuni, cum ar fi China, America de Nord si Japonia, in timp ce Renault va servi de referinta in Europa, Rusia, America de Sud si Africa de Nord, iar Mitsubishi in sud-estul Asiei.Fiecare companie devenind compania de referinta in regiunile respective, oportunitatile de sinergie vor creste pentru a maximiza partajarea costurilor fixe si si pentru a le valorifica activele.Nissan se va concentra pe conducerea autonoma, Renault pe caroseria vehiculelor electrice si sistemele de propulsie electrice, in timp ce Mitsubishi va lucra la vehiculele plug-in hibride, a informat alianta.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producatori mondiali de automobile.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia , Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.