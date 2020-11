Primarul Dominic Fritz cauta city manager pentru Timisoara. Ce conditii trebuie sa indeplineasca

"Caut un lider dinamic, eficient si integru, cu experienta semnificativa in managementul public si/sau privat pentru pozitia de Administrator Public/City Manager in Primaria Timisoara. Acest administrator public poate fi numit direct de primar, dar eu am hotarat ca vreau totusi un concurs, pentru ca vreau omul cel mai bun. Este foarte important pentru mine sa avem un proces corect, competitiv si transparent, pentru a aduce cei mai buni oameni in primarie", a scris primarul Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook Cei care vor sa ocupe aceasta functie trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte."Ca administrator public al Timisoarei,Veti administra si gestiona, cu diligenta unui bun proprietar, patrimoniul institutiilor publice a Municipiului Timisoara;Veti eficientiza constant cheltuielile de functionare ale Primariei Timisoara si ale institutiilor din subordine;Veti asigura intretinerea si functionarea investitiilor publice facute de Primarie;Veti reprezenta Primaria in raporturile cu contractantii;Veti coordona activitatile de achizitii publice ale Primariei;Veti raspunde de implementarea si respectarea serviciilor contractate pentru intretinerea spatiilor publice, pentru salubrizare stradala, dezinsectie si deratizare si pentru iluminatul public la nivelul Municipiului Timisoara.Pentru toate acestea, veti lucra alaturi de viceprimari intr-o echipa executiva dinamica condusa de Primar. In domeniile pentru care sunteti responsabil/a, veti coordona aparatul de specialitate al primarului", se arata intr-un anunt al Primariei Timisoara.CITESTE SI: Primarul Dominic Fritz anunta ca este nevoie de aproape 70 milioane de lei pentru ca Timisoara sa nu ramana fara apa calda si caldura Doritorii trebuie sa aiba studii superioare de economie, inginerie, administratie publica sau domenii similare, experienta in pozitii de conducere in managementul public si/sau privat de minim 10 ani, cunostinte solide de operare a sistemelor informatice, managementul echipelor complexe si multidisciplinare, cunostinte solide in domeniul bugetarii si executiei de bugete, foarte bune aptitudini de negociere; stapanirea la nivel avansat a limbii engleze; spirit de echipa, rezistenta la stres si o doza de umor; dsponibilitate imediata, cel tarziu in ianuarie 2021.Cei care sunt interesati de acest post isi pot trimite CV-ul si o scrisoare de intentie pana in 25 noiembrie. Apoi, vor fi organizate interviuri telefonice cu cei selectati, urmand ca trei dintre candidati sa fie invitati la discutii cu o comisie de selectie condusa de primarul Timisoarei, care va alege noul administrator public.CITESTE SI: