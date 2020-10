Un adolescent, mort de leucemie in urma cu 14 ani, beatificat de Biserica Catolica. Era supranumit "influencer-ul Lui Dumnezeu"

Potrivit sursei citate, adolescentul era supranumit "influencerul" Lui Dumnezeu dupa ce a atras atentia prin multiplele sale actiuni caritabile.Carlo Acutis era din Milano, un tanar profund religios si pasionat de computere, care a considerat ca internetul este o modalitate de raspandire a credintei catolice, mai arata digi24.ro . Aceeasi sursa mai arata ca Acutis i-a ajutat pe preoti sa realizeze site-uri de internet pentru parohiile lor si a creat o expozitie online despre miracolele religioase din lume.Tanarul obisnuia, de asemenea, sa iasa noaptea si sa ofere paturi si hrana persoanelor fara adapost, participa in fiecare zi la slujbe si isi dona banii de buzunar unei organizatii catolice caritabile.In 2019, Papa Francisc l-a mentionat drept model pentru generatiile mai tinere care sunt expuse riscului de "egoism, izolare si placeri trecatoare" odata cu expunerea la lumea digitala. Carlo Acutis "a stiut sa foloseasca noile tehnici de comunicare pentru a transmite Evanghelia, nu a cazut in capcana", a spus Papa.La ceremonia beatificarii, etapa premergatoare sanctificarii in Biserica Catolica, au participat duminica familia si mai multi tineri.