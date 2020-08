Profesoara de 25 de ani moarta de COVID-19 fara sa aiba alte afectiuni. Zeci de oameni au donat sange si plasma incercand s-o salveze

Timea Daraban nu avea alte afectiuni preexistente. Tanara a ajuns la spital pe data de 15 august, iar la scurt timp starea ei de sanatate s-a agravat.Rudele tinerii au cautat zile intregi donatori de plasma pentru a salva-o pe Timea Daraban."Nu stiu daca ai vazut un anunt pentru o cerere de plasma pentru o tanara din Baia Mare de 25 ani care e in stare critica la spitalul Tbc! E verisoara mea. Am nevoie de ajutorul tau sa partajezi informatia te rog frumos in reteaua ta de prieteni. Situatia e delicata! Daca ai vreo cunostinta prin Baia Mare ne e si mai de folos. Ne lovim de sistemul sanitar din Romania... Pacienta e DARABAN TIMEA ENIKO. Iti multumesc din suflet", a postat Melinda Fono.Doar un numar foarte mic din cel al pacientilor vindecati de coronavirus au donat plasma hiperimuna pentru tratarea bolnavilor in stare grava. Ministerul Sanatatii transmite ca pana vineri, 21 august 2020, la centrele de transfuzii s-au prezentat doar 671 de donatori.La data respectiva, potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, un numar de 34.523 de pacienti erau declarati vindecati si externati.Insa nu toti bolnavii de Covid-19 pot produce plasma utilizabila. Cantitatea de anticorpi a unei persoane trebuie sa fie suficient de mare, pentru ca altfel se poate ca persoana sa fi trecut prin boala, dar sa fi avut putini anticorpi si atunci nu se recolteaza plasma.Pentru un pacient este nevoie de trei unitati de plasma, potrivit Ministerului Sanatatii.In Romania, donarea de plasma se face prin doua metode:- Plasmafereza - este folosit un aparat special de plasmafereza, prin care plasma este separata de sange, iar trombocitele si celulele rosii sunt redate donatorului. La o astfel de donare, care dureaza circa o ora, se extrag 800 de mililitri de plasm. In Romnania, in acest moment sunt 18 aparate de plasmafareza.- Donare standard, sange total.In tara noastra sunt 32 de centre in care se poate recolta plasma din sangele pacientilor vindecati. In cinci dintre acestea exista aparatura care permite extragerea de la un singur donator a trei pungi de plasma, exact cat ii trebuie unui pacient in stare critica pentru a fi salvat.Plasma se va administra doar pacientilor critici infectati, cu varsta de cel putin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasma convalescenta COVID-19 prin semnarea consimtamantului informat si care indeplinesc o serie de criterii specifice.Tratamentul cu plasma pare sa fie ultima solutie pentru blonavii de COVID-19 aflati in stare grava. Medicii spun ca apeleaza la acest tratament atunci cand alte tratamente nu isi mai fac efectul sau cand se considera ca o combinatie intre alte terapii si cea cu plasma este solutia salvatoare.