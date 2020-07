Propunere de modificare a legii dupa cazul femeii care a primit timp de 16 ani o pensie mai mica decat i se cuvenea. Ce prevede amendamentul legislativ

Initiativa survine ca urmare a mediatizarii cazului unei femei din Alba, care a primit timp de 16 ani o pensie mai mica decat cea cuvenita, din cauza erorii unui angajat al Casei de Pensii, care, intre timp, a decedat."Astazi, am depus initiativa legislativa in procedura de urgenta prin care, practic, nu rezolvam doar un caz, rezolvam toate situatiile de acest gen, pentru ca (...) sunt convins ca sunt multe situatii de acest gen. Legea, la ora actuala, prevede un termen general de prescriptie de 3 ani de zile", a afirmat deputatul liberal de Alba.Amendamentul prevede ca, in cazul in care, din cauza unei erori materiale intervenite in procesul administrativ de evaluare, prelucrare si redactare a datelor in vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor inscrise in aceasta ori in sistemul electronic de punere in plata a deciziei, termenul general de prescriptie nu se aplica pentru recuperarea de catre beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplatite de catre organul administrativ competent.Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , a cerut, joi, masuri administrative de sanctionare a celor care au gresit, cat si pentru repararea prejudiciului material de la Casa de Pensii Alba, dupa ce, timp de 16 ani, o femeie a primit o pensie mai mica.Timp de 16 ani, Ana Birloncea din Tauni, comuna Valea Lunga, a primit o alta pensie, mai mica decat cea care i se cuvenea legal. Totul din cauza unui functionar care a trecut in sistem un cod gresit si care, intre timp, a decedat. Sefa respectivului angajat al statului a spus, pentru Digi24, ca nu are timp sa verifice tot ce fac oamenii din subordinea sa si da vina tot pe pensionara ca nu a venit sa sesizeze eroarea. Femeia s-a pensionat anticipat in 2002, apoi, dupa 2 ani, a mers sa depuna cererea pentru pensionarea la limita de varsta. Din neatentie sau din incompetenta, un functionar a introdus in baza de date un cod gresit. Asa ca, timp de 16 ani, femeia a continuat sa incaseze pensia anticipata, adica o suma mai mica decat cea care i se cuvenea.In 2002, la pensionarea anticipata, pensia Anei Birloncea a fost de 400 de lei. A crescut pana in 2020 la 704 lei. Daca ar fi luat pensia calculata corect, ar trebuit sa ia cu vreo 40 de lei pe luna mai mult. In 16 ani, sumar respectiva inseamna 7.300 de lei, bani care i se cuveneau femeii, dar pe care ea nu i-a primit pentru ca, la un moment dat, un functionar a gresit. Dupa ce au descoperit greseala si au recalculat, functionarii i-au inapoiat doar 1.202 lei din cei 7.300. Suna reprezinta datoria statului pentru ultimii 3 ani. Pentru restul de 13 ani nu s-ar mai putea plati pentru ca, potrivit legii, datoria statului s-a prescris. Ministrul Muncii a spus ca restul de bani vor fi platiti femeii din Alba, in cel mai scurt timp.