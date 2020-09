Proxenet de 19 ani din Braila, retinut dupa ce ar fi "ajutat" sa se prostitueze o femeie si pe cele doua fiice ale ei

Conform Politiei Buzau, in perioada octombrie 2019-august 2020, tanarul de 19 ani din judetul Braila ar fi inlesnit practicarea prostitutiei pe raza municipiului Buzau de catre trei femei de 17, 20 de ani si 41 de ani, domiciliate in Braila, obtinand astfel foloase materiale.Este vorba despre o femeie si cele doua fiice ale sale, barbatul care le inlesnea activitatile fiind iubitul uneia dintre ele. In fapt, barbatul le transporta cu masina de la Braila la Buzau, unde se cazau la un hotel si se intalneau cu diversi clienti.Politistii de investigatii criminale din Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sprijiniti de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, au facut trei perchezitii domiciliare in judetul Braila, la locuinta tanarului.In urma perchezitiilor politistii au ridicate sume de bani, inscrisuri sitelefoane mobile. De asemenea, la sediul Politiei au fost conduse mai multe persoane, pentruaudieri. Braileanul de 19 ani a fost retinut de politisti, pentru o perioada de 24de ore, urmand a fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau.