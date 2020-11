RAPORT 320.000 de copii si adolescenti infectati cu HIV in 2019, unu la fiecare 100 de secunde

Documentul, numit "Reimagining a resilient HIV response for children, adolescents and pregnant women living with HIV" (Regandirea unui raspuns rezilient pentru copii, adolescenti si gravide care traiesc cu HIV), avertizeaza ca, in lupta impotriva HIV, copiii sunt lasati in urma.Eforturile de preventie si tratamentul pentru copii raman unele dintre cele mai scazute in randul populatiilor principale afectate. In 2019, putin peste jumatate dintre copiii din intreaga lume au avut acces la tratamente vitale; procentul este semnificativ mai mic decat cel pentru mame (85%) si, respectiv, pentru toti adultii care traiesc cu HIV (62%). Aproape 110.000 de copii au murit din cauza SIDA anul trecut.In ciuda unor progrese inregistrate in lupta dusa de decenii impotriva HIV si SIDA, exista inca disparitati regionale profunde intre toate categoriile de populatie, in special in ceea ce priveste copiii, se arata in raport. Acoperirea pediatrica a tratamentului antiretroviral este cea mai ridicata in Orientul Mijlociu si Africa de Nord (81%), urmata de Asia de Sud (76%), Africa de Est si de Sud (58%), Asia de Est si Pacific (50%), America Latina si Caraibe (46%) si Africa de Vest si Centrala (32%)."Chiar in timp ce omenirea se lupta cu o pandemie globala, sute de mii de copii continua sa sufere din cauza epidemiei de HIV", a declarat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore. "Inca nu exista vaccin impotriva HIV. Ratele de infectare a copiilor sunt in continuare alarmante, iar copiii continua sa moara din cauza SIDA. Acest lucru se intampla si inainte ca pandemia de COVID-19 sa intrerupa serviciile vitale de tratament si preventie a HIV, ceea ce pune in pericol si mai multe vieti".Criza COVID-19 a agravat si mai mult inegalitatile in ceea ce priveste accesul la servicii vitale pentru copiii, adolescentii si femeile insarcinate cu HIV de pretutindeni.Intr-un sondaj realizat recent de UNICEF in 29 de tari in care infectiile cu HIV reprezinta o prioritate, o treime dintre respondenti au afirmat ca acoperirea serviciilor pentru copii, adolescenti si femei care traiesc cu si sunt vulnerabili la HIV este mai mica cu cel putin 10% decat inainte de pandemie.Datele UNAIDS privind intreruperea serviciilor pentru persoane cu HIV, citate in raport, ilustreaza in continuare impactul masurilor de control necesare, perturbarile la nivelul lantului de aprovizionare, lipsa echipamentelor de protectie personala si redirectionarea lucratorilor sanitari catre serviciile HIV.In lunile aprilie si mai, ce au coincis cu stari de izolare partiala sau completa, tratamentul pediatric HIV si testarea incarcaturii virale la copii au scazut, in unele tari, cu 50-70%, iar initierea tratamentelor noi a scazut cu 25-50%.In mod similar, s-a raportat ca livrarea tratamentului in unitatile medicale si tratamentul pentru mame s-au redus cu 20-60%, testarea HIV pentru mame si initierea tratamentului cu antiretrovirale au scazut cu 25-50%, iar serviciile de testare a sugarilor au scazut cu aproximativ 10%.Desi relaxarea masurilor de control si directionarea strategica a tratamentelor catre copii si femei insarcinate au condus cu succes la o revenire a furnizarii serviciilor in ultimele luni, inca exista provocari, iar omenirea este inca departe de atingerea obiectivelor globale HIV 2020 pentru copii si adolescenti.Alte date referitoare la 2019 incluse in raport:* 150.000 de copii cu varste cuprinse intre 0 si 9 ani au fost infectati cu HIV, ceea ce duce numarul total de copii din aceasta grupa de varsta care traiesc cu HIV la 1,1 milioane.* 170.000 de adolescenti cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani au fost infectati cu HIV, ceea ce duce numarul total de adolescenti infectati cu HIV la 1,7 milioane.* 130.000 de adolescente au fost infectate cu HIV in 2019.* Numarul total al deceselor legate de SIDA in randul copiilor si adolescentilor a fost de 110.000, dintre care 79.000 in categoria de varsta 0-9 ani si 34.000 in categoria de varsta 10-19 ani.* Accesul mamelor la terapia cu antiretrovirale, menita sa previna transmiterea virusului la copiii lor a crescut, la nivel global, la 85%, iar diagnosticul timpuriu al sugarilor a ajuns la 60%.* Numarul femeilor insarcinate infectate cu HIV a fost de 1,3 milioane; se estimeaza ca 82.000 de copii cu varsta sub cinci ani au fost infectati in timpul sarcinii sau nasterii, iar 68.000 au fost infectati in timpul alaptarii.Raportul face apel la toate guvernele sa protejeze, sa sustina si sa accelereze progresele in ceea ce priveste combaterea infectarii cu HIV, prin mentinerea serviciilor esentiale de sanatate si consolidarea sistemelor de sanatate.CITESTE SI Marea Britanie va inregistra cea mai mare scadere economica din ultimii 300 de ani, anunta ministrul de Finainte