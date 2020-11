Red Love, super-marul cu pulpa rosie extrem de bogat in antioxidanti. Unde se gaseste faimosul fruct care ajuta la cresterea imunitatii

Din polenizarea incrucisata dintre un soi de mere din Asia, extrem de acre si aproape imposibil de consumat, si un soi dulce din Europa, a rezultat Red Love, marul cu inima rosie. Numele nu este intamplator. In sectiune, pulpa marului are culoarea rosu intens si un aspect surprinzator, de inima.Explicatia acestui mar sangeriu este un continut de antioxidanti de 10-25 de ori mai mare decat in merele clasice. Sunt antioxidanti din familia anthocianine, adica aceiasi pigmenti benefici prezenti in fructele de padure sau in struguri rosii. Daca pana acum marul era cunoscut a fi cel mai natural si mai sanatos desert, bogat in vitamine, apa si fibre, Red Love aduce suplimentar un efect antioxidant si antiinflamator. De asemenea, au o contributie esentiala la cresterea imunitatii organismului.O alta caracteristica interesanta a acestor pomi fructiferi este faptul ca sunt autofertili, adica au rezistenta naturala crescuta la boli si daunatori, deci nu trebuie folosite multe pesticide pentru cultura lor. Red Love este un mar crocant si acidulat, cu aroma intensa de fructe de padure si continut redus de calorii. Marul Red Love poate fi cumparat cu 60 de lei o cutie de 5 kilograme.Calitatile sale deosebite au facut ca nutritionistii sa il prescrie pacientilor. "La exterior seamana cu un mar rosu banal, insa surpriza este la interior: in sectiune culoarea lui Red Love este rosu-grena si are aspectul unei inimi - de unde si numele. Ce inseamna asta din punct de vedere nutritiv? Un continut de antioxidanti (in principal anthocianati similari cu cei din struguri rosii sau fructele de padure) de 10-25 ori mai mare decat in merele clasice. Prezenta acestor fitonutrienti benefici ii confera un efect antioxidant si antiinflamator similar cu cel al suplimentelor alimentare, deci Red Love este mai mult decat un mar, este un aliment functional", afirma nutritionistul Mihaela Bilic.Aceasta mai sustine ca sunt numite alimente functionale acele produse pe care fac legatura dintre aliment si medicament, care combina efectul de hranire cu un efect benefic asupra sanatatii."In categoria alimentelor functionale putem include produsele lactate fermentate, datorita efectului probiotic (aportului de culturi bacteriene), dar si iaurturile imbogatite cu Melatonina sau colostru bovin. Daca ciocolata, cafeaua, ceaiul verde si uleiul de masline au primit eticheta de alimente functionale in mod natural, datorita beneficiilor incontestabile asupra sanatatii, este randul merelor bogate in antioxidanti sa primeasca un loc pe podium. Iar merele Red Love mai au o caracteristica care merita laudata: sunt o specie de pomi fructiferi auto-fertili, care au in mod natural o rezistenta sporita la boli, astfel incat nu e nevoie sa fie folosite pesticide pentru cultivarea lor.Este un mar ferm, cu consistenta crocanta si gust acidulat, care pare a fi imun la atacul daunatorilor. Pe dealurile din jurul Sebesului exista o livada cu astfel de supermere, singura zona din tara care a primit in exclusivitate aprobarea si certificatul elvetian de productie. Iar acum, toamna tarziu, a venit momentul ca ele, putine si speciale cum sunt, sa fie culese si sa ajunga la consumatori. Merele cu inima rosie si aroma de fructe de padure redefinesc notiunea de mar. Daca Adam a fost ispitit de Eva cu un mar, cred ca venit momentul impacarii: Red Love este marul care se descopera si se mananca in doi, fiecare cu jumatatea lui de inima", spune nutritionistul.Ferma Bioterra Dostat, unde se gaseste acest soi de mar, apartine omului de afaceri Mihai Miron. Afacerea are doua ferme de vaci de lapte si o ferma de vaci pentru carne, 1500 ha de terenuri agricole certificate ecologic si o fabrica moderna de prelucrare a laptelui. Prima productie de mar Red Love, cultivat pe 5 hectare, a fost in 2018. Red Love sunt mere care trebuie consumate mai devreme, fiindca se pastreaza mai dificil chiar daca sunt conditiile ideale de temperatura si umiditate. Poate fi cumparat de pe site-ul superlapte.ro, dar si din alte magazine online cunoscute.