Roman platit de un italian ca sa-i mutileze fiul. Barbatul voia sa se razbune pe baiatul sau pentru ca este homosexual

Povestea italianului a inceput in urma cu patru ani, atunci cand a vazut poza fiului sau in mai multe tabloide. Barbatul, de profesie medic chirurg, a fost fotografiat alaturi de un celebru actor, pe Riviera Franceza.Parintii acestuia stiau de aproximativ un an ca fiul lor in varsta de 43 de ani este homosexual, insa totul s-a schimbat in momentul in care numele si fotografia acestuia au aparut in toata presa.Din acel moment, scandalurile s-au tinut lant, iar batranul a fost parasit chiar si de sotie.Pentru a se razbuna pe fiul sau, italianul a pus la cale un plan in care a cooptat inclusiv un tanar roman. Intr-un final, romanul, cuprins de remuscari, i-a povestit medicului totul. Astfel, tanarul italian si-a reclamat tatal la Politie.In urma cu cateva zile, italianul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, noteaza repubblica.it.Cu doi ani in urma, italianul mai angajase doi barbati pentru a il trimite pe partenerul fiului sau in spital.