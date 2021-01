Roman vaccinat la 105 ani, mandria orasului. "S-a prezentat la centru, a completat fisa, a scris si a citit fara ochelari"

Primarul Ovidiu Dragan a declarat pentru monitorulcj.ro , ca barbatul a avut emotii, insa dupa vaccinare a recunoscut ca nu a simtit nimic mai mult decat intepatura acului."Domnul Rusu Iosif, cel mai in varsta cetatean al municipiului nostru si poate chiar din zona noastra, s-a prezentat la centru, a completat fisa, a scris si a citit fara ochelari. Doctorul de serviciu i-a verificat fisa medicala, aceasta fiind o chestiune de protocol care se face la oricine se vaccineaza. S-a constatat ca totul este in regula si se poate vaccina, a intrat in cabina si a fost vaccinat. L-am intrebat ce simte, a spus ca nu simte nimic, decat o intepatura.A recunoscut ca are emotii, fiind un vaccin nou. Dupa aceea a stat in zona post-vaccinare pentru 15 minute, nu a avut nicio reactie negativa, a primit adeverinta iar peste 21 de zile, se va prezenta la rapel", a declarat primarul Ovidiu Dragan.CITESTE SI: Noua varianta de COVID-19 in Bavaria. Mutatia, gasita la 35 de bolnavi internati la un spital din Garmisch-Partenkirchen