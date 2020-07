Romanii iubesc si mai mult Grecia, in ciuda dificultatilor create de pandemie: "Insula este doar a noastra"/ "Decat sa fac concediul pe litoralul nostru, prefer sa-mi fac 10 teste COVID"

"Prefer sa stau 48 de ore in vama la Kulata"

Despre "iadul" din Romania

Testele din Grecia

Pe forumurile de pe retelele de socializare acestia sustin ca prefera sa infrunte toate dificultatile de a ajunge in Grecia, decat sa aleaga un concediu pe litoralul romanesc."Suntem in Santorini deja de 7 zile si putem spune ca au fost momente in care am avut impresia ca insula este doar a noastra. Atat pe plaje, cat si in toate zonele altadata pline si aglomerate acuma este liniste si pace. Te poti plimba in voie in Oia, Fira, Firostefani, Imeroglivi, Pyrgos, Acrotiri, Kamari, Perissa, etc. fara sa te lovesti de multimea care le sufoca pur si simplu in alti ani. Plajele sunt practic goale iar sezlongurile si umbrelel sunt oferite cam peste tot gratis. Normal, in schimbul unei mici consumatii de la taverna care le administreaza. Am vazut persoane comandand chiar si doar o apa plata fara sa fie nici un fel de problema.Masina am inchiriat-o la jumatate pretul fata de alti ani, 120 euro pe 6 zile. Preturile atat la cazare cat si la mancare sau magazine relativ mici. Serviciile foarte bune iar normele de igiena impuse de autoritati sunt respectate atat la hotel cat si la plaja, taverne, magazine. Putem spune ca ne-am simtit in siguranta pe absolut toata perioada. Traficul auto este lejer si am gasit locuri de parcare absolut oriunde am poposit.Da... am fost testati si noi si absolut tot avionul la aterizare, in Atena. Nu ni s-au cerut sa respectem anumite reguli in urmatoarele 24 ore dupa testare. Din fericire totul a fost ok asa ca ne-am putut bucura de un sejur linistit si fara aglomeratie pe una dintre cele mai aglomerate insule ale Greciei in anii trecuti", a scris un turist roman pe unul din multele forumuri destinate impresiilor si recomandarilor pentru vacantele in Grecia.Un alt roman a scris ca prefera sa faca si zece teste Covid pentru a ajunge in Grecia decat sa aleaga in schimb litoralul romanesc."Scriu si aici parerea mea despreKulata / Promachonas. Deci, decat sa fac concediul pe litoralul romanesc, prefer sa stau 48 de ore in vama la Kulata si sa-mi fac 10 teste de covid inainte. Si sa ma testeze grecii la fiecare statie de taxare. Si sa ploua pe autostrada . ORICE accept, doar sa nu ma duc la Eforie sau Mamaia Am fost 3 Iulie - 18 Iulie in Grecia / Creta cu masina. De vis. Prefer chinul drumului decat sa mai ajung vreodata pe litoralul nostru. Sa si-l pastreze. Am stat in vama la coada putin peste o ora. Adica mai putin decat stam pe DN1 la Comarnic / Sinaia. Mai putin decat se sta pe A2 spre "marea" noastra. La statiile de taxare din Grecia de la Salonic la Atena se poate plati elegant cu cardul. Drumul dureaza cam 4 ore daca se merge legal", a scris acesta.Iar alti turisti au spus ca pur si simplu Grecia este "un vis" comparativ cu "Iadul" din Romania."Vreau sa va vorbesc despre satisfactii si dezamagiri. Am ales Grecia pentru trei saptamani cu autorulota, dar am plecat mai devreme cu o saptamana pentru a explora si coasta Bulgariei, partea dinspre Burgas si Sinemorets.Despre Grecia, totul la superlativ! Am ales sa evitam autostrazile pentru a descoperii autenticitatea adevarata a Greciei...si bine am facut. Am trecut prin sate de o frumusete pe care nu am vazut-o in nicio zona turistica cu preturi de doua ori mai mici la aproape orice, iar mancarea...din bucataria zeilor!Dezamagirea a venit cand am iesit din Grecia si ni s-a adus la cunostinta ca trebuie sa parasim Bulgaria in cel mai scurt timp posibil.Am zis ca nu o sa fie mare durerea! Intram in Romania si facem o saptamana pe litoralul nostru, insa...aici am descoperit IADUL!Aglomeratie cat vezi cu ochii, maimute urlatoare de manele, coji de seminte si chistoace de tigari, preturi exagerate la orice, iar lista poate continua. Am renuntat instant la a ne mai amagi ca o sa fie bine si am hotarat sa ne retragem", a scris un alt roman care a combinat in aceeasi vacanta litoralul Greciei dar si al Romaniei.Un numar de 61 de cetateni romani au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus la intrarea in Grecia in perioada 1-19 iulie, a anuntat marti seful Protectiei Civile elene, Nikos Hardalias, citat de publicatia online keeptalkinggreece.com.Potrivit responsabilului grec, in perioada mentionata au fost testate pentru COVID-19 la intrarea in Grecia 127.900 de persoane, respectiv 13% din totalul cetatenilor straini care au intrat in aceasta tara pe la frontierele aeriene, terestre si maritime, fiind astfel confirmate 295 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.