Sean Penn s-a casatorit in secret cu o tanara actrita australiana, in varsta de 28 de ani

Sean Penn si Leila George s-au casatorit intr-o ceremonie secreta, dupa cum a dezvaluit sotia producatorului Mike Medavoy, Irena, care a urat toate cele bune noului cuplu pe Instagram, unde a postat mai multe imagini ale celor doi miri si ale verighetelor."Suntem atat de fericiti ca @leilageorge #seanpenn s-au casatorit. Va iubim", a scris prietena celor doi, intr-o postare care ulterior a fost stearsa, scrie ziarul spaniol La Vanguardia.Este cea ce-a treia casatorie a actorului, care la 17 august implineste 60 de ani si care a mai avut doua mariaje, cu Madonna si Robin Wright.Pentru tanara actrita, Leila, este prima casatorie. Cei doi sunt impreuna din 2016.Deocamdata, cuplul nu a facut un anunt oficial in acest sens, insa publicatiile americane Entertainment Tonight sau Us Weekly o citeaza de asemenea pe Irena Medavoy pentru a anunta ca cei doi au devenit, in urma cu cateva zile, sot si sotie.Leila, nascuta in Australia, este fiica actorului si producatorului Vincent D'Onofrio cu actrita Greta Scacchi si a mentinut o relatie discreta cu Sean Penn, de la varsta de 24 de ani. In ultimii ani, ei au fost implicati in mai multe actiuni caritabile pentru cauza animalelor si, mai recent, pentru cei afectati de criza noului coronavirus Saptamana trecuta, actorul marturisea pentru news.com.au ca este "indragostit nebuneste de o extraordinara si minunata femeie australiana", pentru a anunta infiintarea noii sale fundatii non-profit, Community Organized Relief Effort (CORE). El a dezvaluit cu acest prilej, ca Leila "este sefa de personal la CORE" si ca fundatia este angajata "in cautarea de contracte in zonele izolate al comunitatilor de imigranti".Referitor la apropiata aniversare a 60 de ani, actorul a precizat ca Leila se va ocupa de organizare: "Cei care cunosc minunatele femei australiene, stiu ca ele se afla la conducerea oricarui eveniment important", a spus Sean Penn. Sigur ca pandemia de coronavirus dicteaza noi reguli si orice "sarbatorire trebuie sa aiba loc sub masuri sanitare stricte si cu un grup restrans de persoane", a incheiat el.