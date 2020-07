Sedinta de Guvern: pe ordinea de zi, un proiect de reducere a varstei de pensionare cu 13 ani pentru anumite categorii de persoane

Ziare.

Astfel, pe agenda sedintei Executivului se afla un proiect de ordonanta de urgenta de completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfasurat activitati in domenii de risc maxim, cum ar fi activitati legate de substante explozive, pirotehnice, munitii, pentru un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani realizat in aceste activitati.De asemenea, Guvernul are pe ordinea de zi proiecte de hotarare privind infrastructura.In acest sens este proiectul de hotarare privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Brasov - Sighisoara", subsectiunea 2 Apata - Cata, de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormenis si Racos - judetul Brasov si proiectul de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sibiu Pitesti" Sectiunea 4, aflate pe raza localitatilor Tigveni si Curtea de Arges din judetul Arges.Alte proiecte de hotarare aflate pe agenda Executivului se refera la transmiterea unei parti din imobilul 2542, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la aprobarea inchirierii unor parti din imobilele 974 si 1108 aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si la aprobarea unor modificari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Prahova, Dambovita, Brasov, Alba, Constanta si municipiul Bucuresti.Un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi este cel privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobila "Burebista" Brasov (UM 0758 Brasov), precum si proiectul de hotarare privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov (Unitatea Militara 0596 Bucuresti).De asemenea, Guvernul discuta si proiectele de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comerciala CONVERSMIN S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Panciu, precum si privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si inscrierea acestuia si a constructiei edificate pe teren in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare.Executivul mai are pe ordinea de zi si un proiect de hotarare privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie, proiect de hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, precum si proiectul de hotarare privind aprobarea licentei de concesiune nr. 16.203/2013 a activitatii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) in perimetrul Barnar Vest, judetul Suceava, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala Carpathian Springs S.A..Un memorandum care va fi discutat in sedinta de miercuri este cel privind "Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre Romania si Ungaria, intre localitatile Bors (Romania) si Nagykereki (Ungaria), in sectorul de interconectare a autostrazilor A3 si M4".