Sefa Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau a murit de COVID-19

Tatiana Gherase a fost internata in Spiutalul Judetean de Urgenta Buzau si la scurt timp de la internare a fost transferata pe sectia ATI in ultimele zile ea respirand doar cu ajutorul aparatelor.Ea lucra de mai multi ani in cadrul ITM Buzau si a preluat prima data conducerea institutiei in anul 2018, dupa pensionarea Ceciliei Manolescu.Ulterior Manolescu a revenit la conducerea instutitiei pana la finele lunii octombrie cand a fost numita secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.