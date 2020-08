A murit Sorin Burtea, unul dintre cei mai experimentati jurnalisti din TVR. Avea 67 de ani

Anuntul mortii lui Sorin Burtea a fost facut de colegii sai din Televiziunea Publica.Iata, mai jos, traseul profesional al jurnalistului Sorin Burtea, potrivit prezentarii de pe site-ul TVR:Sorin Burtea s-a nascut pe 28 aprilie 1953 in Campulung Muscel. A inceput colaborarea cu Radio-Televiziunea in perioada 1976-1980, ca student practicant, timp in care a realizat sute de reportaje si emisiuni economico-sociale la radio.A absolvit Facultatea de Ziaristica a Universitatii Bucuresti. In 1980 a fost angajat in Televiziunea Romana. De atunci a lucrat in redactia Economica. A fost redactor, redactor principal, realizator de emisiuni, redactor-sef cu delegatie, redactor-sef adjunct, secretar general de redactie, coordonator emisiuni economice.In 2005 a fost ales de salariati membru in Consiliul de Administratie al SRTV. In 2007 a fost reales pentru al doilea mandat . Din 2010, Sorin Burtea a facut parte dintr-un nou Consiliu de Administratie pentru a treia oara, iar in 2012 a fost ales tot de angajati pentru a patra oara.Din 1990 pana in 1997 a realizat si coordonat emisiuni precum Reflector, Economia incotro?, Studioul economic, Ziua de maine.Din 1992 pana in noiembrie 1996, Sorin Burtea s-a implicat intr-un alt proiect, cel legat de privatizarea industriei romanesti. In 2005 a coordonat campania Invinge apele! din emisiunea Interes general, de pe TVR 1.In ultima parte a carierei a fost moderatorul si producatorul emisiunilor Interes general de la TVR 1, Investiti in Romania! - Afaceri de succes de la TVR International si moderatorul emisiunii Investiti in Romania! - Euroeconomia.