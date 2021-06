Statuia lui Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe a fost vandalizata cu inscrisul "Trianon 1920" si cu steagul Ungariei FOTO

Pe soclul statuii, persoane necunoscute au scris cu vopsea de culoare alba TRIANON 1920 si au desenat un steag rosu-alb-verde. Cel care a semnalat incidentul, pe pagina sa de Facebook , a fost presedintele Asociatiei "Calea Neamului" din Brasov, Mihai Tirnoveanu, care a organizat manifestarea de vineri."Soclul Statuii Voievodului Mihai Viteazu din Sfantu-Gheorghe profanat, vopsit cu steagul Ungariei. Probabil au lucrat noaptea, pe furis, dupa manifestarea solemna a romanilor din centrul orasului...asta e replica lor provocatoare! Solicitam organelor de ancheta sa-i gaseasca pe faptasi si Primariei sa inlature grabnic urmele jalnice ale profanarii", a scris Mihai Tirnoveanu. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna a anuntat ca a demarat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere.Foto: covasnamedia.ro"La data de 5 iunie, in jurul orei 18,00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la faptul ca grupul statuar Mihai Viteazul din municipiul Sfantu Gheorghe prezinta elemente vopsite si mai multe inscriptii. Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca partea din spate a soclului statuii este vopsita si inscriptionata. Totodata, stalpii ce inconjoara statuia au fost vopsiti, iar mai multe placi de marmura din partea dreapta a soclului lipsesc. Politistii au intocmit un dosar penal si continua cercetarile, sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere", au precizat, intr-un comunicat de presa, reprezentantii IPJ Covasna. Vineri, peste 200 sute de persoane de etnie maghiara au comemorat implinirea a 101 ani de la semnarea "dictatului" de la Trianon in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, cu cateva ore inainte ca asociatiile romanesti sa sarbatoreasca acest eveniment istoric.Foto: covasnamedia.roLiderii comunitatii maghiare au afirmat, printre altele, ca ziua de 4 iunie 1920 este una dintre cele mai mari " tragedii" din istoria natiunii maghiare.Manifestarea romanilor a inceput mai tarziu cu aproximativ o ora, cu un mars de la statuia Ostasului Roman aflat in zona Garii pana la grupul statuar Mihai Viteazul din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, printre participanti numarandu-se numeroase persoane din alte zone ale tarii.Ajunsi la statuia voievodului Mihai Viteazul, aflata la mica distanta de locul in care a avut loc comemorarea, acestia au umplut piata cu steaguri tricolore, au cantat cantece patriotice si au derulat un banner pe care scria "Lasati frustrarile deoparte, Trianon este dreptate".Tratatul de la Trianon, semnat pe 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate invingatoare in Primul Razboi Mondial si Ungaria, a marcat destramarea imperiului austro-ungar si unirea Transilvaniei cu Romania.