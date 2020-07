STUDIU: Copii de peste 10 ani pot transmite COVID-19 la fel ca adultii

O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a studiat inregistrari medicale privind 59.073 de contacte ale unui numar de 5.706 de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19, identificati in aceasta tara in perioada 20 ianuarie - 27 martie.Din 10.592 de contacte in randul acelorasi familii, 11,8% au fost diagnosticate cu boala COVID-19, iar ratele de contagiere au fost mai mari in cazul persoanelor de contact ale copiilor decat ale adultilor, potrivit studiului. Din 48.481 de contacte care nu faceau parte din aceleasi gospodarii, 1,9% au fost diagnosticate cu boala COVID-19.Cercetatorii au descoperit cea mai ridicata rata de transmitere a COVID-19, de 18,6%, in familiile copiilor de varsta scolara, iar cea mai redusa rata de contagiere, de 5,3%, a fost identificata in cazul contactelor din cadrul acelorasi gospodarii ale copiilor cu varste intre 0 si 9 ani."Ratele au fost mai ridicate in cazul contactelor copiilor decat ale adultilor", au notat autorii studiului.