SUA: Un veteran de razboi in varsta de 37 de ani si bunicii sai au murit din cauza coronavirusului. "Sa fie clar, eu nu voi purta niciodata masca"

Rose a fost in Armata Statelor Unite timp de noua ani si a participat la doua misiuni in Irak si Afganistan. Familia sa a declarat ca era implicat in ajutare veteranilor fara adapost si in prevenirea sinuciderii in randul acestora.Familia sa a fost, de asemenea, infectata. Bunicii sai, Carl si Marla Kessler si Cooper si Janice Heschel au decedat la scurt timp dupa moartea lui Richard Rose.Americanul era activ in social media si a postat mai multe videoclipuri virale in care afirma ca nu crede in Covid si ca nu este de acord cu purtarea mastilor de protectie.