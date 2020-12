Subsecretar de stat in Ministerul Educatiei: 400.000 de elevi din trei milioane nu au acces la internet

Jean Badea a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa, cati copii nu au acces la internet."Aproximativ 400.000 de elevi la momentul acesta, din ultima evaluare, nu au acces la internet. Exista o mobilitate mare in ceea ce priveste accesul la tehnologie, in ceea ce priveste accesul la internet pentru ca zi de zi se intampla totusi masuri care sa compenseze. Sunt comunitati care achizitioneaza in continuare tablete, sunt proiecte care se adreseaza lor, practic de la zi la zi situatia se imbunatateste. Nu multumitor de bine, dar este o mobilitate in acest sens", a transmis subsecretarul de stat in cadrul MEC.El a precizat ca acesti elevi nu au internet in locuintele lor."Nu au acces acasa. Este vorba de comunitatile care nu au acces la momentul acesta la internet. Din trei milioane de elevi. Ne intereseaza fiecare elev in parte si un elev, daca nu are, noi trebuie sa sustinem masuri inclusiv pentru un elev. Nu putem sa spunem ca sunt putini elevi si nu ar trebui sa sustinem niste masuri pentru ei doar pentru ca sunt mai putini", a explicat subsecretarul de stat.Intrebat cand vor avea toti elevii acces la internet, Jean Badea a afirmat: "Sper ca in doi ani, din discutiile pe care le avem, in functie si de prognoza pe care si Ministerul Comunicatiilor a facut-o in doi ani vom avea internet in toate comunitatile. (...) Pentru a sustine procesul de educatie, masurile pe care le vizam sunt acelea de a avea tehnologie si infrastructura adecvata. Un telefon nu este potrivit pentru invatarea pe termen lung in online. Conexiunile mai jos de 4G nu pot sustine invatarea in format sincron. Targetul pe care ni l-am propus este ca fiecare elev sa beneficieze de conexiune minim 4G in ideea in care sa existe o viteza suficienta ca sa poata participa inclusiv la lectii sincron ca sa poata accesa cum trebuie resursele, platformele educationale".Jean Badea a mentionat ca autoritatile ar putea acorda vouchere elevilor care nu isi permit plata unui abonament la internet, care sa acopere contravaloarea acestuia.