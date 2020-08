Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, sambata seara, echipele de interventie au fost chemate in zona plajei Acapulco din Eforie Nord pentru salvarea unei persoane aflate in mare.La locul solicitarii s-au deplasat opt scafandri, ambarcatiunea de la punctul de salvare acvatic Eforie si un echipaj SMURD Politistii au spus ca este vorba deSPRE un tanar de 20 de ani. DIN localitatea prahoveana Gura Vadului, care ar fi intrat sa faca baie in mare si nu a mai iesit.