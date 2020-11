Tanara de 19 ani din Sibiu, decedata ca urmare a infectiei cu coronavirus

Tanara avea mai multe comorbiditati, care i-au agravat starea de sanatate."Pacienta in varsta de 19 ani a fost internata in data de 25 noiembrie in stare generala alterata, cu insuficienta respiratorie acuta, forma severa si pneumonie acuta virala SARS-CoV-2 cu afectare pulmonara in procent de peste 75%. A primit tratament corespunzator specific conform protocolului in vigoare, inclusiv oxigen prin ventilatie non-invaziva, ulterior, pacienta a fost intubata urmand sa fie transportata in sectia de Terapie Intensiva a SCJU Sibiu, dar starea acesteia s-a deteriorat rapid, pacienta suferind stop cardio-respirator neresuscitabil. De asemenea pacienta avea comorbiditati grave", au transmis reprezentantii Institutiei Prefectului Sibiu.In judetul Sibiu, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, 13.982 de persoane, dintre care 13.468 de adulti si 514 copii. Sibiul este pe locul doi pe tara in ceea ce priveste incidenta cazurilor, cu o rata de 7,13 cazuri la mia de locuitori.