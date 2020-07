Tragedii pe litoralul romanesc: Doi barbati au murit inecati la Costinesti si Corbu

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", la Corbu s-au deplasat elicopterul SMURD si o senilata de la punctul de prim-ajutor din zona, insa in ciuda eforturilor de resuscitare a barbatului, ce fusese scos din apa marii de cateva persoane, acesta a fost declarat decedat.La Costinesti au intervenit trei echipaje - elicopterul SMURD si doua ambulante, incercarile de resuscitare a unui barbat de 32 de ani, din Ilfov, fiind zadarnice. El fusese scos din mare de catre salvamari.Conform ISU "Dobrogea", de la inceputului acestui an si pana in prezent, pe litoral au fost inregistrate 11 decese prin inec, una dintre victime fiind un copil.