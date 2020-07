UK: O femeie de 65 de ani a mintit timp de 15 ani ca este navazatoare si paralizata pentru a incasa beneficii sociale in valoare de 1 milion de lire

John Pomfrey, in varsta de 60 de ani, nu avea habar ca sotia sa, Christina Pomfrey, primea beneficii sociale de la statul britanic. El sa casatorit cu femeia in 2005, la acel moment Christina Pomfrey sustinea ca este milionara, dar in realitatea ea fusese data afara de la job, povesteste sotul ei pentru Daily Mail."Oamenii cred ca trebuie sa stie ce s-a intamplat si unde au mers toti banii, dar raspunsul este ca nu am nicio idee. Mi-a distrus viata si nu o pot ierta. Este cea mai iscusita femeie pe care am cunoscut-o vreodata.", a declarat John Pomfrey.Femeia a fost prinsa atunci cand anchetatorii au surprins mai multe filmari cu ea pe camerele de supraveghere la volan, la magazin si la scoala cu nepotii ei. Femeia nu avea nicio dizabilitate.A fost inchisa timp de trei ani si opt luni dupa ce s-a declarat vinovata pentru multiple acuzatii de frauda . Cand s-a confruntat cu dovezile, ea a spus ca a fost usurata sa fie prinsa in sfarsit si a sustinut ca a dat banii mai departe pentru cauze caritabile, desi a recunoscut ca a cheltuit bani si pe vacante, tratament cosmetic si haine.