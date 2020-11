Un adolescent de 14 ani din Buzau a murit incercand sa-si faca un selfie. Copilul s-a prabusit in gol 20 metri

Investigatiile preliminare arata ca baiatul, pe nume Maria, a ajuns in cladire impreuna cu alti trei prieteni, pentru a-si face un selfie.Politistii din Buzau au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa dupa ce miercuri seara, in jurul orei 20.00, un copil de 14 ani a murit la scurt timp de la momentul la care a cazut in gol, de la aproape 20 de metri, de la etajul 2 al unei cladiri dezafectate. Este vorba despre fosta cladire Romtelecom din Buzau.Baiatul ajunsese acolo impreuna cu 3 prieteni de 14-15 ani, dupa ce escaladasera un gard, avand se pare intentia de a -si face un selfie pe cladirea dezafectata.La un moment dat, in timp ce era la etajul doi, unde balconul nu avea grilaj, baiatul s-a dezechilibrat si a cazut in gol.Adolescentul a fost preluat in viata de la locul incidentului insa a murit in scurt timp la Spitalul Judetean Buzau.Politistii urmeaza sa-i audieze in prezenta parintilor pe prietenii copilului mort pentru a stabili cu exactitate motivul pentru care au intrat in cladirea dezafectata si imprejurarile in care s-a produs tragedia.