Un adolescent de 15 ani a murit de ciuma bubonica. Mai multe animale sunt infectate

Potrivit rapoartelor, Colorado a emis o atentionare sanitara dupa infectia recent confirmata, citand o amplificare a activitatii asociate ciumei in acest stat.Animalele cele mai predispuse la aceasta boala sunt pisicile care se pot infecta prin intermediul puricilor. Imbolnavirea animalelor este un risc major si pentru oameni.Printre simptomele ciumei bubonice se numara febra mare, frisoane, dureri de cap si greata, care apar la o saptamana dupa expunere.Cazuri de ciuma bubonica s-au raportat si in China. Rusia i-a masuri pentru a nu lasa boala sa patrandu peste granita.Ciuma bubonica este o afectiune bacteriana raspandita de purici care traiesc pe corpul rozatoarelor salbatice, precum marmotele. Poate ucide o persoana adulta in mai putin de 24 de ore daca nu este tratata la timp, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat saptamana trecuta ca urmareste cu atentie cazurile de ciuma bubonica din China, subliniind ca situatia actuala nu prezinta un risc sporit si este "bine gestionata".