Autocar rasturnat pe un drum national din judetul Vrancea. Printre pasageri, o fetita de noua ani

"Prin apel 112, politistii rutieri au fost solicitati sa intervina pe DN 11A, la Corbita, unde un autocar in care se aflau aproximativ zece pasageri s-a rasturnat in afara partii carosabile. In autocar se afla un minor de 9 ani (fetita), care nu a suferit vatamari corporale", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit Politiei, o persoana a solicitat asistenta medicala, fiind preluata de ambulanta si transportata la spital.Autocarul care s-a rasturnat efectua curse regulate pe ruta Brasov - Husi.Cercetarile continua pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.