Un barbat de 28 de ani s-a sinucis sub ochii sotiei. Tanarul si-a legat mainile si s-a aruncat in apa

Anchetatorii au stabilit ca, in data de 28 iunie, cei doi soti si-au anuntat rudele ca pleaca la o plimbare prin parcul Arinis din oras, aflat pe malul raului Moldova.Odata ajunsi pe o puntea deasupra raului, barbatul a inghitit mai multe plicuri cu medicamente, si-a scos sireturile de la incaltaminte, si-a legat mainile de picioare si s-a aruncat in apa. Scena teribila s-a petrecut sub ochii sotiei acestuia.In fata anchetatorilor, femeia a declarat ca, initial, a crezut ca sotul ei glumeste, iar in momentul in care si-a dat seama ca barbatul este in pericol, a incercat sa-i salveze viata. In cateva clipe, corpul barbatului a disparut, iar femeia spune ca a crezut ca sotul ei a reusit sa iasa din apa, fara ca ea sa-l observe, astfel ca ea a plecat acasa ca sa-l astepte.Trupul neinsufletit al victimei, in varsta de 28 de ani, a fost gasit in rau de catre angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, la 100 de metri distanta sa locul pe care l-a indicat femeia.