Un barbat de 32 de ani, cetatean german, decedat dupa ce ar fi fost lovit de trasnet pe Varful Tarnita

Potrivit sursei citate, barbatul facea parte dintr-un grup de 17 turisti care au fost surprinsi pe munte de vremea nefavorabila.Pentru recuperarea acestora au intervenit salvamontistii din Bistrita-Nasaud si Maramures, jandarmii montani, un elicopter SMURD de la Baza Aeromedicala Targu Mures si SVSU Romuli."Echipajele de interventie au gasit la locul indicat o victima de sex masculin in varsta de aproximativ 32 de ani, cetatean german, fara semnale vitale. Din datele pe care le avem, ar fi fost lovit de un trasnet. Celelalte 16 persoane au fost evaluate din punct de vedere medical si sunt in afara oricarui pericol. Toti turistii au ramas peste noapte in zona", au transmis reprezentantii ISU Bistrita-Nasaud.