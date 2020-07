Un barbat din Bucuresti a gasit in Neamt, cu detectorul de metale, trei proiectile, doua focoase de aruncator si o grenada

Descoperirea a fost facuta cu ajutorul unui detector de metale pe care bucuresteanul il detine legal si il foloseste de fiecare data cand vine la parintii sai, din localitatea Vanatori Neamt."Echipa pirotehnica din cadrul ISU Neamt a fost solicitata sa intervina pentru asanarea a trei lovituri de aruncator de calibru 60 milimetri, a unei grenade de mana ofensiva si a doua focoase pentru lovituri de aruncator. La locul indicat s-au deplasat pirotehnistii nemteni cu autospeciala din dotare si au verificat zona in care a fost gasita munitia pe o suprafata de aproximativ 500 metri patrati. Au mai fost descoperite patru lovituri de aruncator de calibru 60 milimetri si noua cartuse de calibru 7,92 milimetri", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, capitanul Andrei Grancea.Munitia gasita a fost transportata si depozitata in conditii de siguranta, iar ulterior va fi distrusa.Barbatul care a gasit munitia nu se afla la prima sa descoperire in padurea Carbuna, zona fiind fosta linie de front din timpul razboiului.