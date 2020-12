Un barbat din Buzau si-a trimis sotia sa se prostitueze timp de patru ani, desi aveau o situatie materiala buna

Conform IPJ Buzau, in perioada 2016-2020, doi barbati in varsta de 27, respectiv 32 de ani, ambii din municipiul Buzau, ar fi determinat si ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre doua tinere de 25 si 26 de ani, pe teritoriul mai multor state: Romania, Elvetia, Marea Britanie, Germania.In urma activitatilor ilicite, cei doi tineri ar fi obtinut foloase materiale estimate la 250.000 de euro.Unul dintre ei si-a exploatat sotia, iar cel de-a doilea concubina. Cei doi au fost prinsi la finalul unor ample perchezitii desfasurate de politistii din Buzau."Activitatile au fost desfasurate in baza mandatelor de perchezitie emise de Judecatoria Buzau. Perchezitiile au fost desfasurate la imobile din Vadu Pasii, Magura si municipiul Buzau.Au fost puse in aplicare 15 mandate de aducere, cu varste cuprinse intre 22 si 55 de ani, din judetele Buzau, Vrancea si Teleorman, persoane care au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau pentru continuarea cercetarilor. Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost identificate si ridicate mai multe medii de stocare. Totodata, a fost indisponibilizat un autoturism de lux", precizeaza IPJ Buzau.Cei doi barbati provin din familii bune, iar activitatea desfasurata timp de 4 ani nu a fost intreprinsa ca o necesitate, ei avand situatii materiale bune.