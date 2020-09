Un barbat din judetul Iasi care si-a omorat copilul nenascut, condamnat definitiv la 14 ani de inchisoare

Potrivit sursei citate, Nechita Sfeclis a fost judecat pentru tentativa la omor calificat, victima fiind sotia sa. In motivarea sentintei se arata ca Sfeclis si sotia locuiau intr-un imobil insalubru ce apartine parintilor barbatului. Singurul care aducea bani in casa era barbatul, care muncea cu ziua. In noiembrie 2019, femeia era insarcinata in luna a VIII-a. Pe 7 noiembrie, Nechita Sfeclis a baut alcool la casa unor vecini, acolo unde a venit, la un moment dat, si sotia sa. Aceasta a baut si ea doua pahare cu bere si a plecat acasa.La un moment dat, femeia a venit dupa sotul sau, pentru a-l aduce acasa, iar intre cei doi a izbucnit un conflict . Cearta a continuat si in curtea proprie, agresorul invocand ca victima "era bauta mai tare" decat el si l-ar fi injurat, refuzand sa faca de mancare."Am dat cu piciorul, cu palma, cu pumnul. Cu pumnul i-am dat peste fata, peste fata i-am dat, si cu palma. Am lovit-o in zona maxilarului si peste nas. Nu i-a dat sangele la fata; am vazut ca i s-a umflat buza. Nu stiu daca i s-au umflat si ochii. I-am dat cu pumnul in cap, cu piciorul in burta. Cu pumnul i-am dat si la coaste, in partea stanga. Ea era in picioare. Apoi a cazut, dar nu am lovit-o cat timp era cazuta. Am ridicat-o de jos si am vazut ca era lovita la cot. Apoi a dat hemoragia in ea", a povestit barbatul, in instanta Din cauza ranilor suferite, femeia a inceput sa sangereze in zona intima, iar fatul a murit. Cu toate acestea, nici agresorul si nici victima nu au sunat la 112 pentru ajutor, decat dupa aproximativ 7 ore, cand starea femeii s-a inrautatit puternic, arata Ziarul de Iasi