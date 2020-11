Un barbat disparut in 2015, cautat de politisti dupa cinci ani

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, barbatul de 50 de ani, din municipiul Dorohoi, ar fi plecat la munca in Belgia in 2008, mentinand permanent legatura cu familia sa pana in anul 2015. Din luna mai 2015 pana in prezent, acesta nu a mai contactat familia, iar membrii familiei nu au mai reusit sa ia legatura cu el.Politistii sustin ca barbatul se numeste Niculae Pinzaru, are inaltimea de 1,70 metri, aproximativ 70 de kilograme, par saten si ochi albastri."Cetatenii care pot oferi informatii cu privire la aceasta persoana sunt rugati sa apeleze 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie ", este apelul facut de politistii din Botosani.