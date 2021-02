Un copil de 6 ani a cazut din telescaun la Sinaia. Desi era insotit de adulti, s-a prabusit aproximativ 4 metri

Potrivit datelor comunicate de Primaria Sinaia, copilul ar fi cazut de la aproximativ 4 metri in zona Valea Soarelui.Acesta era insotit in telescaun de adulti.Din primele date, starea copilului este buna, insa la fata locului a fost solicitata interventia elicopterului pentru transportarea acestuia la spital in vederea investigatiilor medicale.