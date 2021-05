Un copil de zece ani a murit electrocutat

"Politia a fost sesizata astazi dupa-amiaza, in jurul orei 15,30, prin apelul de urgenta 112, despre faptul ca un copil s-ar fi electrocutat in locuinta. Evenimentul a avut loc in comuna Mirsid. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca minorul se afla la acel moment in locuinta, impreuna cu fratii lui. Tatal copiilor era la serviciu, iar mama plecase in municipiul Zalau, pentru a rezolva ceva probleme personale. La un moment dat, acesta a fost gasit cazut pe podea de catre unul dintre frati", informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Salaj.Potrivit sursei citate, cadrele medicale prezente la fata locului au constatat decesul, in acest caz fiind informata si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa, iar cercetarile continua pentru administrarea intregului probatoriu.