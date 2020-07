Un ministru din Olanda vrea eliminarea de pe cartile de identitate a mentiunii cu privire la sexul persoanei

Van Engelshoven a adaugat ca mentiunea cu privire la sex nu va mai exista "incepand din 2024/2025".Ministrul a mentionat ca isi doreste astfel limitarea acolo unde este posibil a prezentarii de informatii care nu sunt necesare cu privire la sex, chiar daca aceste informatii vor fi in continuare incluse in pasapoarte."Olanda nu va fi primul stat membru UE in care in cartile de identitate este omis sexul. Cartea de identitate germana nu include aceasta informatie. Oamenii ar trebui sa fie liberi sa-si creeze propria identitate si sa traiasca in libertate deplina si in siguranta", a precizat ea.Organizatiile olandeze LGBTI s-au declarat incantate: "Este o veste excelenta pentru oamenii care au probleme zilnic din cauza acestor categorii de pe cartea de identitate. Si este o veste buna pentru oricine crede ca ceea ce ai in lenjeria intima nu priveste guvernul sau autoritatile".