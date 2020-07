Un student i-a dat ani la rand spaga secretarei unei facultati din Craiova, fara sa stie ca este exmatriculat

Cristina Carmen Lupescu, in varsta de 52 de ani, a reusit, timp de patru ani, sa incaseze periodic sume cuprinse intre 1.500 si 3.000 de lei, scrie adevarul.ro."Afacerea" i s-a infundat in momentul in care un tanar a realizat ca a platit degeaba ani la rand bani crezand ca are examenele promovate, in conditiile in care fusese exmatriculat, insa secretara nu i-a comunicat acest lucru, ci a continuat sa ii ia banii.Secretara a fost prinsa in flagrant de procurori, in urma cu doi ani, si a fost acuzata de 21 de acte materiale de trafic de influenta, inselaciune si fals intelectual, iar zilele trecute a ajuns in puscarie, mai scrie sursa citata.Ea primea mita 1.300 de lei de la fratele unui student caruia ii promisese promovarea tuturor examenelor fara ca acesta sa treaca pe la facultate. Numai ca studentul fusese exmatriculat inca din primul an de facultate si, fara sa stie acest lucru, a "cotizat" periodic cu bani pentru promovarea examenelor. El a fost cel care a denuntat-o pe secretara si i-a organizat, cu ajutorul procurorilor, flagrantul chiar in sediul Facultatii de Drept.Anchetatorii au stabilit ca secretara Facultatii de Drept din Craiova - Sectia Frecventa Redusa nu era vinovata doar de savarsirea acestei infractiuni . Ani la rand ea furnizase mai multor studenti subiectele de la exemene pentru ca acestia sa poata promova."Cu sefa de la Drept puteai sa rezolvi orice. Te ajuta de fiecare data. Sigur stiau si profesorii, dar a picat doar ea", spuneau studentii cand au aflat ca femeia a fost retinuta, citati de adevarul.ro Secretara a stat dupa gratii in perioada 25.05.2018 - 27.11.2018, apoi s-a aflat in arest la domiciliu si, ulterior, sub control judiciar. Tribunalul Dolj a dispus pe numele sau o pedeapsa de 3 ani si 10 luni inchisoare pentru 11 acte materiale de trafic de influenta, plus alte 10 acte materiale de inselaciune si fals intelectual.Anul trecut, Tribunalul Dolj a condamnat-o pe Lupescu la 3 ani si 10 luni inchisoare, insa femeia a atacat hotararea la Curtea de Apel Craiova. Dupa un an, a venit si verdictul, insa a avut parte de o mare surpriza."Aplica pedeapsa principala cea mai grea 4 ani inchisoare la care se adauga sporul de o treime din restul pedepselor, respectiv de inchisoare, rezultand pedeapsa finala de 5 ani si 6 luni inchisoare in regim de detentie", a dispus instanta , potrivit jurnalistilor Adevarul.Hotararea Curtii de Apel Craiova a ramas definitiva, iar fosta secretara a Facultatii de Drept din Craiova a fost imediat incarcerata.