Mesajul scris pe patul de moarte de un tanar roman care a asteptat in van un transplant de plamani: "E nevoie sa "disparem" ca sa nu mai stresam pe nimeni?"

Ionut Anghel s-a luptat cu boala pana in ultima clipa, sperand ca statul roman il va ajuta sa efectueze un transplant de plamani care sa-i ofere sansa de a-si creste copilul, arata Adevarul.ro Potrivit sursei citate, Ionut primise vestea ca a fost inclus pe lista nationala de transplant in urma cu un an, dar de atunci nu a reusit sa beneficieze de transplant. In urma cu o luna, aproximativ 100 de oameni s-au adunat in centrul civic din Focsani pentru a sustine cauza tanarului din Marasesti care respira doar cu ajutorul tubului de oxigen. Printre ei, si Nora, sotia lui Ionut, dar si Matei, copilul lor de 2 ani si 9 luni.Cu putin timp inainte de a muri, tanarul a postat pe Facebook un mesaj care arata lupta sa pentru viata."Ce tara...Traim intr-o tara in care daca o singura persoana are o boala ce are nevoie de tratament sau transplant (in cazul meu), in afara tarii, nu reuseste mare lucru... Se loveste de tot ce tine SISTEM MEDICAL ROMANESC si de toate prostiile birocratice (care in afara se rezolva imediat, la noi dureaza cu saptamanile) si de oamenii din sistem care fug de responsabilitate...Eu ma lupt pentru fiecare zi si noapte de noapte in speranta ca va exista si un "maine" si am afirmat asta in mai multe randuri insa "cei de sus" au dat din cap in sens afirmativ ca am nevoie de ajutor si cam atat...nimic concret!", a scris tanarul, inainte de a muri.