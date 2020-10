VIDEO Dosar penal pentru un tanar care a spart 11 aparate de "pacanele" intr-o singura noapte

Distrugerile au avut loc in Rovinari, judetul Gorj. Potrivit Politiei administratorii a doua sali de "pacanele" au reclamat distrugerile facute de tanarul de 26 de ani."La data de 25 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati de catre o femeie, de 35 de ani, din orasul Rovinari, administrator al unei societati comerciale, cu privire la faptul ca in noaptea de 24/25 octombrie a. c.,au fost distruse 11 aparate la doua sali de jocuri din orasul Rovinari. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar, de 26 de ani, din orasul Rovinari, ar fi provocat distrugeri cu un corp dur, la 9 aparate de jocuri din incinta unei societati comerciale din orasul Rovinari. De asemenea, tanarul ar mai fi provocat distrugeri la doua aparte din incinta altei sali de jocuri din localitate. In cauza s-a intocmit dosar penal, politisti continuand cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj pentru gorjonline.ro