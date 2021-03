Un student s-a aruncat de pe caminul din Bucuresti in care locuia. Negociatorii au incercat trei ore sa-l convinga sa coboare

La fata locului au fost chemati negociatorii, insa nu au reusit sa-l convinga sa renunte la gestul sau.Incidentul s-a produs pe strada Lacramioarei din Capitala, in caminul in care tanarul locuia. Studentul de 22 de ani a amenintat timp de mai multe ore ca se sinucide, fara sa precizeze care ar fi motivul pentru care vrea sa recurga la gestul radical.Conform unor surse, negocierea ar fi durat cateva ore.Politistii au deschis o ancheta in acest caz.Surse apropiate anchetei arata ca tanarul n-a revendicat nimic si ca ar fi fost un cunoscut consumator de droguri Cazul are loc la numai cinci zile dupa ce o negociere a esuat la Onesti. Timp de cinci ore, s-a incercat salvarea unor munctori tinuti ostatici de un barbat care pierduse casa in instata.Stire in curs de actualizare.