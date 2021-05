Un veteran de razboi de 99 de ani s-a vindecat de coronavirus: "Traiesc minunea de a ma intoarce sanatos acasa"

Laurean Deac este cel caruia, in 26 aprilie, i-a fost inmanat, la Sala Unirii din Alba Iulia, de catre seful Statului Major al Apararii primul cadou oferit de sarbatorile pascale in cadrul unei campanii destinate celor peste 2.600 de veterani aflati in viata."Eroul Laurean Deac, din Alba Iulia, cel care a luptat pe frontul de Est in al Doilea Razboi Mondial si a fost in prizonierat, timp de patru ani, in lagare din Asia Mica, a trecut in ultimele trei saptamani printr-o grea lupta de supravietuire. Au fost zile grele de suferinta, iar personalul medical din cadrul Sectiei de Boli Infectioase din Alba Iulia a fost reticent in privinta vindecarii sale, avand in vedere evolutia acestei boli, dar si varsta sa inaintata", se arata intr-o postare publicata, marti, pe pagina de Facebook a Cercului Militar Alba Iulia.Potrivit sursei citate, alaturi de veteran au fost diagnosticati cu noul coronavirus si fiul si nora sa."Pentru veteranul de razboi, Laurean Deac, in aceasta batalie, nicio zi nu a fost ca alta. Nadejdea in Dumnezeu, rugaciunile celor dragi si ai cunoscutilor, manunchi de ganduri bune indreptate in permanenta spre el din partea multor oameni, alaturi de grija deosebita de care a avut parte in spital, din partea intregului personal medical, ni-l redau, astazi, sanatos si victorios pe Laurean Deac, din razboiul cu acest virus nemilos", se mai arata in postarea citata.La externarea sa, Laurean Deac a tinut sa se fotografieze in curtea Sectiei de Boli Infectioase cu personalul medical."Multumesc lui Dumnezeu ca m-a vindecat si tuturor celor din spital care m-au ingrijit atat de bine. Astazi, traiesc minunea de a ma intoarce sanatos acasa si sa ii revad pe toti cei dragi" au fost cuvintele rostite, potrivit sursei citate, de Laurean Deac.Acum in varsta de 99 de ani, Deac a fost incorporat in 1 aprilie 1943, iar dupa ce a luptat pe front, in Rusia, a ajuns in prizonierat in Asia Mica, de unde a fost eliberat in 1948."Am fost incorporat in 1 aprilie 1943, la 22 de ani. Am facut un an de instructie, iar exact la 1 aprilie 1944 am plecat pe front in Rusia. (...). Dupa armistitiu, cand eram in Moldova, rusii ne-au inconjurat si ne-au dus in prizonierat. Ne-au intors inapoi (in Rusia - n.r.), ne-au dus pana in Asia Mica, in Erevan. Am stat mai intai in Sevan o iarna. Erau conditii foarte, foarte grele. Primavara ne-au urcat la vagon si ne-au dus in Asia Mica. Am fost vreo 600 de oameni. Acolo, ne-au bagat in carantina. Eram plini de paduchi. Acolo ne-au deparazitat, ne-au dus la baie. 20 de zile am stat in carantina, dupa aceea ne-au bagat la lucru, in fabrica. Au facut o fabrica de topit aluminiu si am lucrat acolo ca zidar", a povestit, in 2018, pentru AGERPRES, veteranul de razboi.Dupa colectivizare, el si familia sa s-au mutat din satul natal, Ohaba, in Alba Iulia, unde a muncit in fabrica, dar si in constructii. A avut opt copii, dintre care unii sunt stabiliti acum in strainatate - Austria, Spania, Statele Unite ale Americii. Veteranul este nelipsit de la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei.