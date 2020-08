VIDEO Adolescent de 14 ani din Constanta, cercetat penal pentru ca a chinuit o pisica. Pe internet a aparut o filmare cu animalul fortat sa intre intr-un vas de toaleta

"In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care apare o pisica introdusa intr - un vas de toaleta de catre un adolescent, va comunicam faptul ca politistii din cadrul Postului de Politie Agigea s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, potrivit Legii 205/2004", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Andreea Iliescu.Oficialul IPJ Constanta a precizat ca in urma verficarilor politistii au stabilit ca autorul faptei a fost un adolescent de 14 ani din comuna Agigea. Politistii au intocmit un dosar penal. Pisica a scapat cu viata in urma acestui eveniment