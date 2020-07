VIDEO Izolati in munti, fara pensie si fara ajutor. Drama batranilor singuri din Apuseni

Lumea lor este cu totul diferita de cea normala. Traiesc izolati in munti la capatul unor poteci. Sunt kilometri intregi de mers pe jos pana in cea mai apropiata comuna. Trebuie sa ii faca indiferent daca este vara sau iarna, daca ploua sau ninge. Este drama prin care trec locuitorii satelor izolate din Muntii Apuseni. Multi nu au pensie si trebuie sa se descurce cu pot, din cresterea animalelor si agricultura de subzistenta care poate fi practicata aici.Echipa emisiunii "Izolati in Romania" a urcat din nou in Muntii Apuseni, in Alba, unde a intalnit batrani care traiesc inca din munca mainilor lor, fara niciun venit din partea statului."La cei 84 de ani ai sai coseste si taie lemne, pentru ca altfel nu ar avea ce sa manance. (...) Painea o fac acasa pentru ca drumul pana la magazin e prea lung pentru anii pe care ii au. (...) Vecinii sunt departe, copii nu au si de aceea s-au invatat sa se multumeasca cu ce produc din mainile lor. (...) In Muntii Apuseni intalnesti multi batrani precum ei, care traiesc din munca mainilor lor, desi au peste 80 de ani. Au lucrat o viata intreaga acasa si la padure, dar padurea nu le da pensie", a explicat Dite Dinez, realizatorul emisiunii "Izolati in Romania"."Cu spatele am muncit mai mult. A fost bine ca am putut munci. Eu nu am timp sa stau, acum daca bag painea in cuptor, daca nu pot lucra la fan, am aici niste lemne, trebuie sa ies prin ploaie, m-am dus, le-am adus sa le taiem, imi e timpul foc si acuma vara, fierb la porci, fac de mancare. (...) Greu, si iarna, nu are cine-ti aduce lemne de foc, nu are cine sa te ia daca se intampla ceva. (...) Multumim lui Dumnezeu ca putem merge, ca putem lucra", spune o femeie."Nu am avut casa, a trebuit sa facem casa, copii, trebuie sa lucram si acum, suntem batrani si musai sa lucram. Pensie nu avem, padurea nu ne da pensie", spune o alta femeie, care isi traieste batranetile cu multe greutati.