VIDEO Mesajul unui veteran in varsta de 100 de ani, prezent la Alba Iulia de Ziua Nationala: Toate sa mearga inainte, in afara de boala asta care este peste tot

La cei 99 de ani si sapte luni, veteranul de razboi a urmarit cu lacrimi in ochi si mana la piept cum drapelul Romaniei a fost arborat in Piata Tricolorului din Alba Iulia."Toate bune! Toate sa mearga inainte, in afara de boala asta care este peste tot", a fost mesajul veteranului de razboi, pentru romani, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.De asemenea, acesta si-a adus aminte de sarbatoare de la Alba Iulia cu ocazia Centenarului cand, in 2018, zeci de mii de oameni au fost la Alba Iulia pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Intrebat daca a fost mai bine in timpul razboiului sau in timpul pandemiei, acesta a spus ca "nici atunci nu a fost bine, nici acum nu e bine cu boala. Daca eram liberi, atunci era bine, ca era lume mai multa aici. Am mai fost si alta data si a fost lume din toata tara, acum, mai putini, dar toate bune".Laurean Deac a fost incorporat in 1 aprilie 1943, la 22 de ani. Dupa un an de instructie, la 1 aprilie 1944 a plecat pe front in Rusia. "Dupa armistitiu, ne-au inconjurat rusii. Eram in Moldova cand s-a intamplat. La Erevan ne-au dus. Eram 600 de oameni acolo, n-au deparazitat si ne-au bagat in fabrica, la topit aluminiu", a povestit acesta in 2019, cu ocazia a 101 de la Marea Unire.A fost eliberat in 1948, dupa patru ani. "In 20 mai 1948 am ajuns acasa. Tin bine minte ziua aceea. Am facut noua zile intregi incoace. Am iubit si m-am casatorit dupa scurt timp. Sotia a murit acum vreo sase ani", a spus veteranul de razboi.Dupa venirea la putere a comunistilor, veteranul si familia sa s-au mutat din satul natal, Ohaba, la Alba Iulia. Are opt copii, din care unii sunt stabiliti acum in strainatate - Austria, Spania si Statele Unite ale Americii.