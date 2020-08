VIDEO O fetita de patru ani, luata de curenti pe unicornul sau gonflabil preferat, a fost salvata de un feribot grecesc

Duminica, 23 august, fetita, in varsta de 4 ani ar fi scapat atentiei parintilor si ar fi fost luata de valuri, in timp ce se afla pe unicornul sau gonflabil preferat, relateaza Keep Talking Greece Cand au realizat ca nu-si gasesc fiica, parintii au informat autoritatile portuare, care l-au alertat la randul lor pe capitanul feribotului local.Capitanul feribotului - care asigura legatura intre Rio si Antirion - a localizat copilul pe mare si s-au apropiat incet, cu feribotul, de el.Membrii echipajului au salvat atat fata, cat si unicornul golflabil.Fetita, care a ramas destul de stapana pe sine in timpul "aventurii", le-a fost predata in siguranta parintilor.Presa greaca mai scrie ca feribotul a mai salvat recent de pe mare un barbat in varsta, care a fost luat de curent in timp ce plutea pe o saltea de plaja.