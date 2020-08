VIDEO Un grup de adolescenti a descoperit patru sute de monede din aur pur vechi de 1.100 de ani

Comoara, ingropata intr-un vas de lut, a fost descoperita luni, a transmis Israel Antiquities Authority (IAA).Robert Kool, expert in monede al IAA, a spus ca acestea dateaza de la finalul secolului 9, cand regiunea se afla sub controlul Califatului islamic Abbasid, dinastie care a stapanit peste un teritoriu care se intinde azi din Algeria pana in Afganistan.Cele 425 de monede sunt realizate din aur pur de 24 de karate si cantaresc 845 de grame."Cu o astfel de suma, o persoana ar fi putut cumpara o casa somptuoasa intr-unul dintre cele mai bune cartiere din Fustat, capitala a Egiptului in acea perioada", a spus Kool.Adolescentii, care luau parte la sapaturi inainte de efectuarea serviciului militar, au crezut initial ca au descoperit niste frunze foarte subtiri ingropate in vas."A fost uimitor. Am sapat si cand am scos pamantul am vazut ceva care arata ca niste frunze foarte subtiri", a transmis Oz Cohen, unul dintre tinerii care au gasit monedele, intr-un comunicat. "Cand m-am uitat mai bine, am vazut ca erau monede din aur".Se intampla foarte rar sa fie gasita o comoara de acest fel, a spus directorul sitului, avand in vedere ca aurul era in mod obisnuit topit si reutilizat de civilizatiile urmatoare."Monedele, realizate din aur pur care nu oxideaza, au fost gasite in stare excelenta, ca si cand ar fi fost ingropate cu o zi inainte. Gasirea lor poate indica faptul ca avea loc comert intre rezidentii acestei zone si ai altora", au declarat Liat Nadav-Ziv si Elie Haddad de la IAA.Ei au explicat: "Persoana care a ingropat comoara asta in urma cu 1.100 de ani trebuie sa se fi asteptat sa o regaseasca si chiar a fixat vasul cu un bat ca sa nu se miste. Nu putem decat sa banuim ce l-a impiedicat sa revina pentru a-si recupera comoara".Tezaurul cuprinde dinari din aur, dar si monede mai mici. Una dintre acestea din urma este o piesa extrem de rara - arata o parte a imparatului bizantin Theophilos, astfel ca este posibil ca ea sa fi fost batura in capitala imperiului vecin, la Constantinopole.Kool a mai spus ca prezenta unei astfel de monede intr-un tezaur islamic vorbeste despre legaturile dintre cele doua imperii, atat pe timp de pace, cat si pe timp de razboi.